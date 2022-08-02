«Юнион» — «Рейнджерс»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

2 августа пройдёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.

Игра состоится на стадионе «Кинг Пауэр Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия). Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Эксперты не видят в этой встрече явного фаворита. Поставить на победу «Юниона» предлагается с коэффициентом 2.74. Успех шотландского клуба идёт за 2.57. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Букмекеры не уверены, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95. Тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95.

Если «Юнион» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.31. Гол в исполнении «Рейнджерс» идёт с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.

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