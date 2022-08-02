«Монако» — ПСВ: ставка Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ.



Ставка: обе забьют за 1.64.



«Эта вывеска вполне подходит для матча группового этапа Лиги чемпионов, но так получилось, что вице-чемпионы Франции и Нидерландов встречаются уже в 3-м квалификационном раунде.

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«Монако» не очень здорово выглядел в последних двух контрольных матчах, уступив и «Порту», и «Саутгемптону», но, думаю, команду просто выводили на пик формы к главным матчам. Монегаски впечатляюще усилились и добавили к своей и без того мощной атакующей линии Такуми Минамино из «Ливерпуля» и Брила Эмболо из Мёнхенгладбаха. А есть еще Бен-Йеддер, Фолланд, Головин, талантливый Аклиуше, в конце концов. В общем, за командой будет интересно наблюдать в этом сезоне.



ПСВ под руководством Руда ван Нистелроя тоже имеет крен в сторону атаки. В прошлую субботу эйндховенцы в матче-открытии сезона, например, обыграли «Аякс» со счётом 5:3. И, к слову, в очередной раз зажёг Гус Тиль, оформивший хет-трик.



Кажется, в этом противостоянии должны быть голы. Поэтому «обе забьют» — самый напрашивающийся здесь вариант», — сказал Петросьян.



Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.

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