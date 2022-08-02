«Монако» — ПСВ: смотреть онлайн матч отбора Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

2 августа пройдёт первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСВ Эйндховен». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.



Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.



Встреча состоится в городе Фонвьей, Монако, на стадионе «Луи II».



Эксперты считают явными фаворитами хозяев поля. Поставить на успех «Монако» предлагается с коэффициентом 1.94, тогда как победа ПСВ доступна за 3.75. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.70.



Аналитики ждут от встречи внушительной результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.16.



Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.27.



Ставки на пенальти принимаются с коэффициентом 2.70, красная карточка идёт за 4.00.

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