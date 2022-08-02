«Лудогорец» — «Динамо» Загреб: прогноз Артура Петросьяна на встречу отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» (Загреб).



Ставка: обе забьют за 2.01.



«Эти две балканские команды, чемпионы своих стран, уже много лет исповедуют диаметрально противоположный подход к формированию команд.

Почему «Лудогорец» обыграет загребское «Динамо» в Лиге чемпионов.

Амбициозный «Лудогорец», примерно как тираспольский «Шериф», собирает игроков со всех континентов, тогда как Загреб традиционно уповает на свою школу, регулярно выпускающую качественных футболистов.



Думаю, это один из тех матчей, на которые повлияет отмена правила выездного гола. Если бы он был, риска бы здесь присутствовал минимум – хозяева бы закрылись и сумели бы засушить игру. Но сейчас это делать резона немного и есть возможность сыграть на своих козырях.

Константин Генич дал прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Загреб.

А у болгар вполне приличная игра впереди и раззабивавшийся нападающий сборной Кипра Пьерос Сотириу, у которого четыре гола в четырёх последних матчах.



«Динамо» тоже атакует с удовольствием – у загребцев 12 забитых мячей в трёх последних турах чемпионата и три забитых мяча в ворота чемпионов Албании на предыдущей стадии квалификации.



В общем, предположу, что как минимум по разу команды здесь отличатся и при этом хозяева в первой игре не уступят», — сказал Петросьян.

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