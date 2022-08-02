«Монако» — ПСВ: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.75.
«Квалификация на пути представителей лиг подкинула мощную пару уже в третьем раунде: «Монако» против ПСВ — это звучит гордо. Монегаски в прошлом году остались без группового этапа. Сейчас готовились усиленно: семь товарищеских матчей, уровень оппозиции оказался сильным.
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Победы были всего две, зато с голами проблем не возникало. Очень заметен Александр Головин: помог сыграть вничью с «Интером» (2:2) и забил единственный мяч своей команды в ворота «Саутгемптона» (1:3). Как видно, с защитой у «Монако» не всё ладно.
ПСВ тоже любит результативный футбол. Достаточно вспомнить недавние 5:3 с «Аяксом» в матче за Суперкубок Нидерландов. Да, цена ошибки довольно высока, однако после отмены правила гола на чужом поле разницы между 0:1 и 2:3 нет. Значит, ничто не должно помешать соперникам быть самими собой.
Что из этого следует? Голы тут должны быть. Можно взять классический тотал больше 2.5 мяча, мы же рискнём заиграть ТБ 3.5 мяча с мощным коэффициентом 2.75. Что-то в духе 2:2 или 3:1 тут более чем вероятно. Причём в любую сторону.
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