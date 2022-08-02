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Букмекерская компания «Фонбет» стала титульным партнёром чемпионата КХЛ

Букмекерская компания «Фонбет» стала титульным партнёром чемпионата КХЛ
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Континентальная хоккейная лига и букмекерская компания «Фонбет» подписали соглашение о титульном партнёрстве, рассчитанное до конца сезона-2024/2025 и предусматривающее смену названия турнира на «Фонбет Чемпионат КХЛ».

Логотип и айдентика компании «Фонбет» будут интегрированы в символику лиги и в логотип юбилейного, 15-го сезона чемпионата КХЛ. В декабре 2022 года компания «Фонбет» станет титульным партнёром Недели звёзд хоккея, которая пройдёт в Челябинске.

Сергей Анохин, генеральный директор «Фонбет»:

— Континентальная хоккейная лига — один из основных стратегических партнёров нашей компании. За пять лет отношения «Фонбет» с КХЛ прошли проверку на прочность, и, когда возникло предложение о титульном партнёрстве, мы с коллегами достаточно быстро пришли к соглашению. Ещё в 2017 году компания определила свою стратегию по развитию спорта и вместе с КХЛ плодотворно реализует её уже шестой год.

Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ:
— Рады объявить о заключении соглашения с компанией «Фонбет» о титульном партнёрстве всего чемпионата КХЛ. «Фонбет» стал за эти годы нашим надёжным партнёром, а продлённый в прошлом году контракт показал, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего партнёрства. Титульное партнёрство – это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого зрителям сервиса как на трибунах, так и в онлайне.

За эти годы мы реализовали много правильных и важных инициатив в хоккее, о чём говорит успешность акции «Голевая передача», когда мы делом помогаем развитию детского адаптивного хоккея. Вместе с компанией «Фонбет» мы успешно провели Фонбет Неделю звёзд хоккея в Москве в 2020 году. Уверены, что в течение всего 15-го, юбилейного сезона нас ждёт много интересных инициатив, которые привлекут внимание болельщиков по всей России, а все стороны получат ощутимую пользу от сотрудничества.

Алина Якиревич, директор по маркетингу «Фонбет»:
— Мы рады объявить об укреплении нашего партнёрства с КХЛ. Титульное партнёрство — это не просто интеграция в логотип или нейминг. Это принятие общей стратегии развития и фокус на создание уникального опыта для болельщиков. Причём эти форматы и активности планируется осуществлять как на самих аренах, так и за их пределами, в том числе и в цифровом пространстве.

«Фонбет» стал партнёром КХЛ в 2017 году, когда стороны заключили рекордное для России по продолжительности соглашение между букмекерской компанией и спортивной организацией — сроком на пять лет. В августе 2021 года КХЛ и «Фонбет» продлили сотрудничество на три года, а важным изменением в контракте стал пункт о возможности привлечения клубами спонсоров в букмекерской категории. В сезоне-2022/2023 «Фонбет» будет партнёром «Авангарда», «Металлурга», «Салавата Юлаева».

Вместе с Континентальной хоккейной лигой «Фонбет» уже три сезона реализует благотворительную акцию «Голевая передача», в рамках которой помогает детским школам по адаптивному хоккею. За время программы было собрано более 10 млн рублей, а поддержку получили команды по адаптивному хоккею из Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Москвы, Хабаровска, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска, Новосибирска, Чехова и Сочи.

В сезоне-2019/2020 компания «Фонбет» впервые стала титульным партнёром премиального мероприятия лиги – Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020. В рамках Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020 компания учредила специальную награду лучшим игрокам Кубка Вызова МХЛ. В общей сложности во время проведения Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020 более семи тысяч болельщиков приняли участие в различных активностях, в ходе которых было разыграно более 60 призов и выдано 6000 промокодов на фрибет. Проведены автограф-сессии с участием Кирилла Капризова и Вячеслава Войнова, а также легенд отечественного хоккея Зинэтулы Билялетдинова, Бориса Майорова, Александра Мартынюка, Бориса Михайлова, Владимира Мышкина, Александра Якушева и других, раздавших в общей сложности более 1500 автографов.

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