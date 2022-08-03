«Динамо» Киев — «Штурм»: прогноз Артёма Франкова на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный украинский журналист Артём Франков дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Штурм».



Ставка: победа «Динамо» за 2.18.



«По коэффициентам отлично видно, что против «Штурма» букмекеры оценивают шансы киевского «Динамо» выше, чем против «Фенербахче», делая клуб даже небольшим фаворитом противостояния. Но должен обратить ваше внимание на то, что год назад эти коэффициенты были бы куда ниже.

Прогноз на матч «Динамо Киев» — «Штурм» с коэффициентом 3.98.

На это движение повлияли несколько факторов: вынужденное кадровое ослабление «Динамо» – достаточно взять совсем недавний уход Вербича в «Панатинаикос», нейтральное поле в ​​Лодзи вместо своего стадиона. Ну и сила «Штурма», которую команда Кристиана Ильцера продемонстрировала не только в прошлом чемпионате Австрии, заняв второе место, но и в этом, заслуженно обыграв дома безусловного фаворита местного футбола «Зальцбург».



В дополнение к последнему пункту следует отметить, что «Штурм» обычно играет классику 4-4-2 с парой форвардов Хёйлунн – Саркария (её можно было бы назвать датско-индийской, но она все же датско-австрийская) и единственным опорником в лице ветерана команды Горенца-Станковича.

Впрочем, не исключены какие-либо вариации – разве что от четырёх защитников и семирукого (Зибенхандля!) вратаря Ильцер вряд ли откажется.



Стоит отметить и то, что австрийцы, проведя два тура своей Бундеслиги, догнали динамовцев в плане игровой практики, вряд ли здесь можно увидеть преимущество украинцев. Козырь динамовцев в другом: опыт Мирчи Луческу, в том числе в Лиге чемпионов, совершенно несравним с опытом молодого наставника «Штурма», — сказал Франков.



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