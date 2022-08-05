«Олимпиакос» – «Слован»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт

В первом матче третьего квалификационного раунде Лиги Европы греческий «Олимпиакос» и словацкий «Слован» сыграли вничью.
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Игра состоялась на стадионе «Караискакис» в Греции. Обслуживала встречу бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Итоговый счёт матча – 1:1.
Оба мяча были забиты после перерыва. Первым отличился «Слован». Свою фамилию на табло зажёг англичанин Андре Грин. Взятие ворот состоялось на 63-й минуте матча.
«Олимпиакос» отыграл ближе к концу матча. Гол на свой счёт записал марокканский нападающий Юссеф Эль-Араби. Форвард отличился на 86-й минуте встречи.
Ответный матч между командами состоится 11 августа на стадионе в Братиславе.
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