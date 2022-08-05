Вячеслав Дацик — Джефф Монсон: прогноз Вадима Тихомирова на бой 5 августа
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Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Вячеслав Дацик — Джефф Монсон.
Ставка: победа Дацика за 1.30.
«Впереди у нас очень странный бой в смешанных единоборствах – Вячеслав Дацик против Джеффа Монсона.
Я обычно стараюсь дать прогноз с каким-то большим коэффициентом, но сейчас не тот случай. Коэффициент на победу Дацика небольшой, но я бы очень советовал взять именно этот исход. При всем уважении к Монсону и его заслугам Джефф сейчас не выглядит человеком, который может побить кого-либо.
Ставьте на Дацика, есть ощущение, что метеорит должен упасть на Землю, чтобы он проиграл в этом поединке. Мой выбор – победа Дацика», — сказал Тихомиров.
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