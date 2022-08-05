«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.99.
«АПЛ начинается раньше, чем обычно. Связано это с чемпионатом мира. Больше туров среди недели будет, так что выиграют от этого те команды, у которых длиннее и качественнее скамейка запасных.
У «Кристал Пэлас», по сути, одна потеря, но она существенная – Конор Галлахер вернулся в «Челси». Это был важный футболист во всех компонентах игры. Замены Виейра ему пока не нашёл. Скорее всего, команда потеряет из-за этого в плане креатива и прессинга.
Что касается «Арсенала», то он ударно проводит трансферное окно. Два главных приобретения – Жезус и Зинченко. Оба игрока давно заслужили право на регулярной основе выходить на поле в составе топ-клуба. Жезус уже семь мячей забил за «Арсенал» в товарищеских матчах, «Арсенал» обыграл «Севилью» и «Челси» с общим счётом 10:0 в двух последних товарищеских матчах, так что «Арсенал» будет прибавлять. Есть разговоры о том, что Тилеманс из «Лестера» может перейти в команду, что будет отличным усилением в центре поля. Мне кажется, что этот сезон «Арсенал» проведёт лучше, чем предыдущие, и будет бороться минимум за попадание в четвёрку.
В первой домашней игре «Пэлас» будет рвать и метать, поэтому «Арсеналу» будет сложно с этим напором с ходу совладать, так что я бы не утверждал однозначно, что «Арсенал» добьётся здесь победы. Мне кажется, что игра должна получиться обоюдоострой, поэтому мой первый вариант для ставки – обе забьют. Также предположу, что Жезус забьёт в этой игре. Команда на него играет, ему это нравится, и у него всё залетает», — сказал Петросьян.
Британский агент признался, что обсуждал переход Баринова с клубами АПЛ.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
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