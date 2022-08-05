«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: смотреть онлайн матч 1-го тура АПЛ, прогнозы и ставки

5 августа состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Начало – в 22:00 мск.
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Лондонский «Арсенал» считается фаворитом встречи: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 4.48. На ничью дают коэффициент 3.84.
Букмекеры не могут определиться, получится матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» результативным или нет: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
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