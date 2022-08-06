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ЦСКА — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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ЦСКА — «Факел»: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча, какой канал

ЦСКА — «Факел»: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча, какой канал
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Начало запланировано на 17:30 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех воронежцев оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 4.60.

Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.67. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

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