ЦСКА — «Факел». Игорь Акинфеев должен ещё немного потерпеть

Армейцы бомбят СМИ трансферами, но нужно время. А характерный «Факел» готов дать бой здесь и сейчас.

6 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех воронежцев оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.67. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» (06.08.2022)

Первое выездное испытание для тренерского штаба Владимира Федотова завершилось относительной неудачей. ЦСКА потерял два очка в Нижнем Новгороде и возвращается на газон «ВЭБ Арены» в расстроенных чувствах. Красно-синих легко можно понять, ведь за 90 минут матча они потеряли единоличное лидерство в турнирной таблице и впервые пропустили мяч в свои ворота в сезоне-2022/2023.

Предстоящий соперник в четвёртом туре также не подарок — воронежский «Факел» успел потрепать нервы «Краснодару» и «Динамо». Подопечные опытного наставника Олега Василенко не пасуют перед авторитетом фаворитов и сражаются за каждый мяч, не выключаясь из борьбы. Оборона ЦСКА показала свою слабость в игре с «Пари НН». У тренерского штаба армейцев была неделя на исправление ситуации. Сумел ли Владимир Федотов качественно сделать работу над ошибками?

Изначально выездная игра третьего тура с «Пари Нижний Новгород» не вызывала опасений у болельщиков ЦСКА. Армейцы вошли в сезон в отличной физической форме и в общих чертах усвоили тактическую схему нового главного тренера. Заработали связки на футбольном поле. Например, удачно взаимодействовали Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Защита хоть и вызывала определённые нарекания тренерского штаба, но худо-бедно провела два матча без пропущенных мячей. Отметим некоторые проблемы в обороне хозяев.

Первый тайм прошёл с полным преимуществом подопечных Владимира Федотова. Они постоянно ловили соперника на ошибках при контроле мяча и, вырываясь на оперативный простор, создавали опасные моменты. Один только Фёдор Чалов имел возможность трижды забить нижегородцам. Из этих шансов нападающий использовал только один.

Второй мяч отправил в сетку ворот Нигматуллина Константин Кучаев, превратив в гол навес сербского защитника Гайича. Таким образом, армейцы активно начинают каждый матч, и два забитых мяча в первые 45 минут игры для них обыденное дело. На наш взгляд, стоит взять на заметку эту особенность в игре красно-синих.

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Ведя к перерыву 2:0, ЦСКА, вероятно, уверовал, что победа уже обеспечена, и невольно отдал инициативу сопернику. Нужно отметить, что «Пари НН» организовал во втором игровом отрезке сумасшедшее давление на соперника. Хавбек Стоцкий подачами с фланга наводил панику в рядах армейской обороны. Все факторы сложились в два мяча Сулейманова, который измотал своих опекунов рывками и переиграл Акинфеева.

За неделю в армейском руководстве пришли к выводу, что с такой защитой чемпионский титул взять невозможно. После этого появилась информация о приобретении Лисандро Магальяна и Хоакина Сосы. Это уже поигравшие футболисты, действующие на дефицитной позиции центральных защитников.

У Магальяна есть опыт выступления за «Аякс», поэтому 28-летний аргентинец примерно представляет реалии и специфику европейского футбола. Федотову предстоит быстро адаптировать новичков в состав и познакомить с тактической схемой. Вполне вероятно, что кто-нибудь из легионеров дебютирует в матче с «Факелом».

В свою очередь, футболисты «Факела» устроили «Динамо» нервотрёпку в третьем туре. В Воронеже в ворота влетело шесть мячей, что очень порадовало заполненные до отказа трибуны. Результативная ничья (3:3) с решающим голом Аньшина под занавес наверняка не оставила равнодушным никого. В этой игре первый тайм также оказался богат на забитые мячи — Фёдору Смолову удалось нанести два точных удара по воротам «Факела». Отметим и этот факт.

Подопечные Василенко уступали после первого тайма 0:2, но нашли в себе силы вернуться в игру. Безусловно, тренерский штаб угадал с заменой. В перерыве на поле появился мобильный и настырный Гонгадзе, который стал настоящим героем встречи. За две минуты он забил сам и помог отличиться партнёру по команде, сравнявшему счёт. Нацеленность на атаку гостей, впрочем, отмечают все.

История очного противостояния ЦСКА и воронежского «Факела» состоит из девяти встреч. Четыре матча выиграли красно-синие, дважды зафиксирован ничейный исход, и три игры записали в актив футболисты из Воронежа. 25 забитых мячей в этих играх дают надежду зрителям на атакующий и результативный футбол на поле «ВЭБ Арены». Стоит отметить, что последний раз в официальном матче соперники встретились в далёком 2001-м.

Армейцы третий матч подряд начинают достаточно бодро и стремятся воплотить своё большое преимущество над соперником в забитые мячи. В каждом из трёх туров в играх с участием «Факела» первый тайм оказался богат на забитые мячи. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится тотал больше 1.5 гола в первом тайме с коэффициентом 2.50.

Также можно пойти на риск и проверить победу хозяев в первом тайме через тотал больше 1.5 мяча за 3.90. «Факел» в текущем сезоне дважды уступил соперникам в результативном первом тайме. Ну и, разумеется, красно-синие наверняка активно пойдут вперёд на своём поле после, откровенного говоря, неудачного выезда в Нижний Новгород. Иначе болельщики, которые только-только возвращают веру в клуб, не поймут.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года

ЦСКА остаётся безусловным фаворитом матча, несмотря на болезненную потерю очков в Нижнем Новгороде. «Факел» вызывает симпатию и уважение за приверженность к атакующей игре, но регулярно проваливает первый тайм. Весьма вероятно, что в первые 45 минут встречи соперники забьют совместными усилиями минимум два гола.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за коэффициент 2.50.

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