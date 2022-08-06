Букмекеры назвали шансы «Ахмата» отобрать очки у «Зенита» в Грозном

Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Ахмат» — «Зенит».
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 60% вероятности. А победа «Ахмата» оценена в 5.30 — 18% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20 (23%).
Букмекеры считают, что противостояние «Ахмат» — «Зенит» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.
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