Виктор Гусев дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак.
Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 30.0.
Ставка: «Урал» не проиграет за 2.15.
«Спартак» делит первую строчку с «Зенитом» и ЦСКА. «Урал» пока на последнем месте и терпит сплошные поражения. Однако в прошлом туре уральцы неплохо смотрелись против «Краснодара». Там были и проблески, и спорные судейские решения, и спасения Матвея Сафонова. Что-то мне не позволяет предположить, что Урал потерпит четвёртое поражение подряд. Особенно если игроки встанут за своего тренера Игоря Шалимова.
У «Спартака» мощная атака, хорош Промес. Джикия возвращается в строй. Без него у «Спартака» совсем серьёзные проблемы в обороне. «Спартак» пропустил во всех трёх матчах этого сезона. У «Урала» соотношения забитых и пропущенных голов 1:8. Однако екатеринбуржцы могут собраться, как это было в концовке прошлого сезона, когда они выиграли в двух последних турах и сохранили место в РПЛ.
В прошлом сезоне «Спартак» дважды победил в очных матчах — 1:0 и 3:1. Давненько «Урал» не обыгрывал москвичей. Тем не менее, не думаю, что хозяева проиграют снова. Им по силам набрать очки».
Джордан Ларссон: счастлив, что в моей жизни случились перемены.
Каррера: Кокорин — это русский Марио Балотелли.
Юрий Ковтун назвал причины удачного старта «Спартака».
Зинченко заявил, что с детства болеет за «Арсенал».
Юрий Сёмин жестко раскритиковал немецких тренеров «Локомотива».
УЕФА вынес решение по скандированию фамилии Путина фанатами «Фенербахче».
- 6 августа 2022
-
11:15
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:30
-
04:16
-
03:06
- 5 августа 2022
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:16
-
06:07
-
04:46
-
03:43
- 4 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00