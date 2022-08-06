Виктор Гусев дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак.

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 30.0.

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.15.

«Спартак» делит первую строчку с «Зенитом» и ЦСКА. «Урал» пока на последнем месте и терпит сплошные поражения. Однако в прошлом туре уральцы неплохо смотрелись против «Краснодара». Там были и проблески, и спорные судейские решения, и спасения Матвея Сафонова. Что-то мне не позволяет предположить, что Урал потерпит четвёртое поражение подряд. Особенно если игроки встанут за своего тренера Игоря Шалимова.



У «Спартака» мощная атака, хорош Промес. Джикия возвращается в строй. Без него у «Спартака» совсем серьёзные проблемы в обороне. «Спартак» пропустил во всех трёх матчах этого сезона. У «Урала» соотношения забитых и пропущенных голов 1:8. Однако екатеринбуржцы могут собраться, как это было в концовке прошлого сезона, когда они выиграли в двух последних турах и сохранили место в РПЛ.



В прошлом сезоне «Спартак» дважды победил в очных матчах — 1:0 и 3:1. Давненько «Урал» не обыгрывал москвичей. Тем не менее, не думаю, что хозяева проиграют снова. Им по силам набрать очки».

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