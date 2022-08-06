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ЦСКА — «Факел»: прогноз Романа Гутцайта на матч Российской Премьер-Лиги

ЦСКА — «Факел»: прогноз Романа Гутцайта на матч Российской Премьер-Лиги
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Телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч чемпионата России ЦСКА — «Факел».

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

Ставка: победа ЦСКА за 1.48.

«Воронежская команда пока из всех клубов, которые поднялись из дивизиона ниже, смотрятся лучше всего.

«Факел» забивает, он смелый и уже завоевал симпатии нейтральных болельщиков. Всё это можно сказать и о ЦСКА. Однако армейцы смотрятся более монолитно.

Однако ЦСКА не пропустил в двух из трёх первых матчах чемпионата. Обороняться команда Владимира Федотова умеет. В атаке есть Карраскаль, который является лучшим игроком команды прямо сейчас, есть Медина и Чалов.

Думаю, что по совокупности факторов, московская команда смотрится сильнее и должна добиться победы. Коэффициент на этот вариант не столь велик, зато ставка кажется надёжной».

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