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«Ахмат» – «Зенит»: ставка Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ в Грозном

«Ахмат» – «Зенит»: ставка Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ в Грозном
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит».

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Ахмат» будет принимать «Зенит», который здорово провёл два домашних матча. Были одержаны крупные победы над «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Всё абсолютно по делу. Но это было дома. А как мы знаем, у «Зенита» есть проблема выездных игр. Конечно, тут вопрос концентрации, мотивации первостепенен. В прошлом сезоне с большим трудом «Зенит» выиграл в Грозном 2:0. До этого в Грозном он обязательно пропускал. «Ахмат» же играет матчи с «обе забьют» с самого начала чемпионата — во всех играх.

Домашний матч против одного из лидеров — хорошая мотивация для Андрея Талалаева и его команды. С настроем проблем быть не должно. У «Зенита» же есть вопросики по игре в обороне. Если «Ахмат» правильно распорядится своими моментами, то он обязательно забьёт. Понятно, что и у «Зенита» будут шансы огорчить вратаря грозненцев.

Мой прогноз — обе забьют за 1.75. Если не брать прошлый сезон, то три года подряд в Грозном команды друг другу забивали. Думаю, и сейчас это случится, учитывая результативность на старте сезона».

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