«Клермон» — «ПСЖ»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги 1
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Сегодня, 6 августа, пройдёт матч 1-го тура французской Лиги 1 «Клермон» — «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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