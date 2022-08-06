«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько играют, где покажут матч в прямом эфире

7 августа состоится матч четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо». Начало встречи в Самаре запланировано на 17:30 мск.
Почему «Динамо» ждут большие проблемы в Самаре.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». На общедоступном телевидении трансляции не запланировано.
Эксперты не видят в этой игре очевидного фаворита. Поставить на победу самарцев предлагается с коэффициентом 2.86. Успех москвичей оценивается в 2.54. На ничью дают коэффициент 3.68.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол московского «Динамо» идёт с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.
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