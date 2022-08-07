«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 7.00

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо».
Ставка: ничья 1:1 за 7.00.
«Думаю, что „Динамо“ должно быть очень недовольно собой по итогам прошлого тура. Как и ЦСКА, который неделю назад потерял очки с „Нижним Новгородом“, зато в субботу одержал разгромную победу над „Факелом“.
Почему «Динамо» ждут большие проблемы в Самаре.
Тут важно добавить, что бело-голубые лишились сразу два важных исполнителей. Арсен Захарян в минувшем туре получил красную карточку и теперь дисквалифицирован, а у Фомина травма. Это лидеры середины поля, так что потери для тренерского штаба москвичей солидные.
Мне кажется, что эти кадровые потери и помешают «Динамо» показать максимум в Самаре. На мой взгляд, вероятность потери очков здесь велика.
Полагаю, нас ждёт довольно яркий футбол, в котором обе команды сумеют отличиться. Я бы поставил на ничью. Думаю, всё же 1:1, а не 2:2".
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