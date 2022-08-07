«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата России между «Сочи» и «Пари НН».



Ставка: победа «Сочи» + обе команды забьют за 2.90.



«Вообще не сомневаюсь, что „Сочи“ в этой игре будет чаще владеть мячом, действовать первым номером и проявлять инициативу. Жду от хозяев преимущества в середине поля и большего количества опасных моментов.

Прогноз с коэффициентом 4.38 на матч «Сочи» — «Нижний Новгород».

Прежде всего, разумеется, благодаря Кристиану Нобоа. Он в прошлом туре вернулся в стартовый состав и тут же сделал результат. Видно, что полузащитник ещё не в оптимальных кондициях, но даже в таком состоянии он приносит очень много пользы и всегда готов обострить.

С Нобоа «Сочи» гораздо креативнее, чем без него. Состав у южан явно интереснее, «Нижний Новгород» на старте сезона выглядит добротно, но не более того. Плюс преимущество своего поля также на стороне «Сочи».

Потому жду в этом матче победы хозяев. Думаю, «Нижний» навяжет борьбу и без гола не уйдёт, но до очков не дотянется".

«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА.

Левандовски объяснил, почему согласился на переход в «Барселону».

Джикия: Медиалига интереснее, чем некоторые матчи РПЛ.

Медина рассказал, как уговорил Чалова отдать пенальти в матче с «Факелом».

Уткин рассказал, что впечатляет в «Спартаке» при Абаскале.