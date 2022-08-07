«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата России между «Сочи» и «Пари НН».
Ставка: победа «Сочи» + обе команды забьют за 2.90.
«Вообще не сомневаюсь, что „Сочи“ в этой игре будет чаще владеть мячом, действовать первым номером и проявлять инициативу. Жду от хозяев преимущества в середине поля и большего количества опасных моментов.
Прогноз с коэффициентом 4.38 на матч «Сочи» — «Нижний Новгород».
Прежде всего, разумеется, благодаря Кристиану Нобоа. Он в прошлом туре вернулся в стартовый состав и тут же сделал результат. Видно, что полузащитник ещё не в оптимальных кондициях, но даже в таком состоянии он приносит очень много пользы и всегда готов обострить.
С Нобоа «Сочи» гораздо креативнее, чем без него. Состав у южан явно интереснее, «Нижний Новгород» на старте сезона выглядит добротно, но не более того. Плюс преимущество своего поля также на стороне «Сочи».
Потому жду в этом матче победы хозяев. Думаю, «Нижний» навяжет борьбу и без гола не уйдёт, но до очков не дотянется".
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