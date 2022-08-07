«Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 4-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Рубином», который состоится 8 августа в Нижнекамске.

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Дерби Татарстана украсит программу понедельника. Обе команды набрали по четыре очка в трёх турах, расположившись в середине турнирной таблицы. Победитель вплотную приблизится к тройке лидеров.

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Нижнекамцев возглавляет бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков. Потому неудивительно, что с результативностью у команды туго. За три тура забито всего два мяча. Но есть и хорошая новость. Пропустили всего один.

«Рубин» начал с трудовой победы над «Родиной», затем пропустил три мяча в красноярском манеже от «Енисея», а неделю назад выдал унылые нули с «Уфой». Этот тот самый случай, когда счёт отражает содержание игры. Смотреть на такой футбол было тяжело.

Между собой соперники официальных матчей не проводили, ведь прежде «Рубин» выступал в элитном дивизионе. Состав у казанцев, разумеется, мощнее, но непосредственно в качестве футбола особых отличий пока не видно. А для «Нефтехимика» эта игра, конечно, будет особенной.

Закрыться и сушить нижнекамцы явно умеют, так что предпосылок для результативного футбола совсем не видно. Даже удивительно, что на тотал меньше 2.5 гола дают вполне приличный коэффициент 1.85. «Нефтехимик» в нынешнем сезоне катает исключительно низы. Больше того — ставка «обе забьют — нет» «доезжала» во всех трёх матчах с участием хозяев.

На неё, кстати, дают даже чуть больше — 1.90. Это как минимум интересно. Судя по увиденному в первых турах, борьбы и желания здесь окажется куда больше, чем опасных моментов. А значит, всё могут решить один-два мяча».

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