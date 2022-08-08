Стэн Вавринка — Эмиль Руусувуори: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Монреале

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Монреале Стэн Вавринка — Эмиль Руусувуори.



Ставка: победа Руусувуори с форой (-2) за 1.68.



«Вавринка совсем недавно снимался с домашнего турнира в Гштааде, сославшись на неоптимальную физическую готовность. Пока не получается полноценно вернуться в тур после долгого восстановления от травмы. Сезон складывается тяжело.

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Много обидных поражений. Не хватает игровой практики. Пока в активе именитого швейцарца в этом году лишь три победы при восьми поражениях.



Руусувуори на прошлой неделе неожиданно проиграл Имеру в 1/16 финала на турнире в Вашингтоне. Эмиль не справился с жаркими погодными условиями и откровенно поплыл в решающем сете. Тем не менее сезон для него складывается продуктивно. Есть хорошие победы и перспективы для дальнейшего роста.



Как итог, считаю, что именно Руусувуори будет вести игру и иметь преимущество на задней линии. Вавринка далёк от оптимальной формы. Поэтому предлагаю рассмотреть небольшую минусовую фору», — сказал Фомин.

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