Эксперты назвали фаворита РПЛ после 4-го тура
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Вчера завершился 4-й тур РПЛ. После него в таблице двоевластие: по 10 очков набрали ЦСКА и «Спартак». Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
Фаворитом аналитики по-прежнему видят «Зенит». Поставить на петербуржцев можно с коэффициентом 1.50, у команды 8 очков в 4 турах. В последнем матче зенитовцы сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и потеряли из-за травмы Клаудиньо.
На ЦСКА и «Спартак» предлагают коэффициент 8.50. Армейцы победили «Факел» (4:1), а красно-белые оказались сильнее «Урала» (2:0). Правда, для спартаковцев победа оказалась омрачена тяжелейшей травмой Виктора Мозеса.
На «Динамо» можно сделать ставку за 10.00, бело-голубые имеют в активе 8 очков. Шансы «Сочи» (9 очков) аналитики оценили коэффициентом 25.00.
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