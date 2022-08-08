Эксперты назвали фаворита РПЛ после 4-го тура

Вчера завершился 4-й тур РПЛ. После него в таблице двоевластие: по 10 очков набрали ЦСКА и «Спартак». Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



Фаворитом аналитики по-прежнему видят «Зенит». Поставить на петербуржцев можно с коэффициентом 1.50, у команды 8 очков в 4 турах. В последнем матче зенитовцы сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и потеряли из-за травмы Клаудиньо.



На ЦСКА и «Спартак» предлагают коэффициент 8.50. Армейцы победили «Факел» (4:1), а красно-белые оказались сильнее «Урала» (2:0). Правда, для спартаковцев победа оказалась омрачена тяжелейшей травмой Виктора Мозеса.



На «Динамо» можно сделать ставку за 10.00, бело-голубые имеют в активе 8 очков. Шансы «Сочи» (9 очков) аналитики оценили коэффициентом 25.00.