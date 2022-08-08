Букмекеры оценили шансы «Спартака» прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России

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На данный момент турнирную таблицу возглавляют два клуба из Москвы — ЦСКА и «Спартак». Они набрали по 10 очков при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей.

Третье место занимает «Сочи», набравший девять баллов. Следом идёт группа из трёх команд, каждая из которых имеет в активе по восемь очков: «Зенит», «Динамо» и «Ростов».

Аналитики по-прежнему считают явным фаворитом «Зенит». Сделать ставку на пятую подряд победу сине-бело-голубых в чемпионате страны предлагается с коэффициентом 1.50.

Заключить пари на «Спартак» можно за 9.00, это около 11% вероятности. Также с коэффициентом 9.00 принимаются ставки на ЦСКА. Чуть ниже оцениваются шансы московского «Динамо» (11.0).

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