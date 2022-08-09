«Штурм» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн матч отбора Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

9 августа в Австрии пройдёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» (Киев). Начало запланировано на 21:30 мск.



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Игра состоится в Граце на стадионе «Меркур-Арена», в первом матче украинский клуб победил со счётом 1:0.



Эксперты отдают небольшое предпочтение «Штурму»: поставить на победу австрийцев по результатам основного времени предлагается с коэффициентом 2.42. Успех киевского «Динамо» доступен за 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.



Аналитики не ждут от команд большого количества забитых голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77.



Гол «Штурма» идёт с коэффициентом 1.32. Если киевское «Динамо» отличится к исходу основного времени, сыграет коэффициент 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.



Выход «Штурма» в следующий раунд доступен за 3.20, итоговый успех «Динамо» идёт за 1.40.

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