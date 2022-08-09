Лига чемпионов сегодня: расписание матчей 9 августа, кто с кем играет

9 августа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоятся 11 ответных матчей. Это предпоследний отборочный раунд турнира.
Слуцкий: Дзюба не тренировался с «Рубином» в последнюю неделю.
Раньше всех на поле выйдут «Жальгирис» и «Будё-Глимт». Эта игра стартует в 19:00 мск. Час спустя начнутся ещё три матча: «Аполлон» — «Маккаби», «Виктория Пльзень» — «Шериф» и «Пюник» — «Црвена Звезда».
В 20:45 мск прозвучит стартовый свисток в Дании, где местный «Мидтьюлланн» примет «Бенфику».
Ещё две игры начнутся в 21:00 мск: «Ференцварош» сразится с «Карабахом», а загребское «Динамо» — с «Лудогорцем».
На 21:30 мск запланировано начало ещё двух встреч: ПСВ — «Монако» и «Штурм» — «Динамо Киев». Последними выяснять отношения начнут «Рейнджерс» и «Юнион» (21:45 мск).
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