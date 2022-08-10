«Реал Мадрид» — «Айнтрахт»: прогноз Егора Титова на игру Суперкубка УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Айнтрахт» Франкфурт в Суперкубке УЕФА.



Ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 3.20.



«Суперкубок Европы. Конечно, хотелось бы видеть более яркую афишу, но «Реал» при Анчелотти готов к любому сопернику.

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Он настроится даже на этот матч, пусть готовность и не лучшая, есть время до старта внутреннего сезона. «Айнтрахт» уже начал и получил по полной программе от «Баварии». У Франкфурта есть место в Лиге чемпионов, но пока нет соответствующего укрепления. Уровень состава стал даже хуже, если сравнивать с финалом Лиги Европы.



Думаю, что «Реал» свои 3 мяча забьет такому сопернику, но и пропустит, так как сложно сохранять концентрацию против такого оппонента. 3:1, 4:2, даже 3:2, но «Реал» победит и сделает это в основное время. Потрясающая атака «Реала» сделает свое.

Там даже Азар начал возрождаться, а без него есть Бензема, Винисиус, Родриго. Не вижу шансов у немцев. При этом в обороне Мадрида есть новички, тот же Рюдигер, могут возникнуть сложности», — сказал Титов.



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