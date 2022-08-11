«ЧФР» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «ЧФР» (Клуж) – «Шахтёр» (Солигорск).



Ставка: проход «Шахтёра» за 3.82.



«Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Первая игра прошла в Турции на нейтральном поле и завершилась безголевой ничьей.

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В принципе, был равный матч с минимальным количеством опасных моментов. Допускаю, что «ЧФР» не хотел форсировать события и согласен был на такой результат в первой встрече. А «Шахтёр» не готов был предложить агрессивное наступление.



Из Румынии летят тревожные новости для «ЧФР». Первая команда не получает зарплату за последние три с половиной месяца. Дан Петреску определяется со своим будущим. «ЧФР» очень важно попасть в групповой турнир Лиги конференций, чтобы немного поправить финансовое положение. Конечно, это сильная мотивация, но и давление тоже мощное. Не факт, что в одном матче всё сложится идеально.



«ЧФР» в выходные победил в рамках чемпионата аутсайдера «Киндию» – 2:0. А «Шахтёр» готовится в недельном цикле. «Горняки» будут свежее физически. Кроме того, первая игра при прочих обстоятельствах намекнула, что большого превосходства над соперником румынский клуб не имеет. Всё будут решать мелочи в этом противостоянии.



Хозяева – бесспорные фавориты. Так считают букмекеры. Это разумно. Но я выберу аномальную ставку – проход «Шахтёра». Большой риск, который хорошо оплачивается коэффициентом. Стоит попробовать. Моя ставка: проход «Шахтёра», — сказал Ходасевич.

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