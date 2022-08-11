«Реал» — «Айнтрахт»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА. Испанский клуб оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта.

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Игра состоялась в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Олимпиастадион» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти. «Реал» забил по одному разу в каждом из таймов.

На 37-й минуте Карим Бензема выполнил скидку после подачи углового, Каземиро переправил мяч во вратарскую площадь, а Давид Алаба открыл счёт.

В середине второго тайма Винисиус выполнил передачу к линии штрафной с левого фланга, а Карим Бензема несильно ударил в одно касание по центру ворот. Голкипер немецкого клуба Кевин Трапп допустил ошибку, позволившую «Реалу» удвоить преимущество.

На матче работала британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

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