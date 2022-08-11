ХИК — «Марибор»: прогноз Ивана Млечного на матч отбора Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч отбора Лиги Европы ХИК — «Марибор».



Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.66.



«Первый матч выиграл ХИК со счётом 2:0. Хочется обратить внимание на то, что финский клуб уже почти обеспечил себе выход в следующий раунд.

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Не думаю, что «Марибор» на выезде сможет что-то противопоставить ХИКу, но финский клуб часто играет низовые матчи, причём у соперника такая же история. Не думаю, что ХИК будет куда-то бежать и атаковать, поэтому тотал в этом матче будет меньше 2.5 мяча, как и в первой встрече», — сказал Млечный.

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