ХИК — «Марибор»: прогноз Ивана Млечного на матч отбора Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч отбора Лиги Европы ХИК — «Марибор».
Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.66.
«Первый матч выиграл ХИК со счётом 2:0. Хочется обратить внимание на то, что финский клуб уже почти обеспечил себе выход в следующий раунд.
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Не думаю, что «Марибор» на выезде сможет что-то противопоставить ХИКу, но финский клуб часто играет низовые матчи, причём у соперника такая же история. Не думаю, что ХИК будет куда-то бежать и атаковать, поэтому тотал в этом матче будет меньше 2.5 мяча, как и в первой встрече», — сказал Млечный.
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