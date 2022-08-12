«Северсталь» — «Динамо»: результат матча, кто выиграл, какой счёт

В Уфе во втором туре Кубка Республики Башкортостан «Северсталь» уступила московскому «Динамо». Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

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В середине первого периода москвичи забросили две шайбы за полторы минуты: отличились Дмитрий Рашевский и Владислав Михайлов. Перед перерывом Александр Петунин сократил отставание в счёте.

Во втором периоде команды соперники забросили по одной шайбе. Голами отметились Владислав Ефремов и Даниил Вовченко.

В заключительном игроком отрезке зрители увидели четыре гола. У «Динамо» отличились Владислав Кодола и Роман Абросимов, в составе «Северстали» ещё дважды забил Петунин, который в итоге оформил хет-трик.

В первом туре «Северсталь» обыграла «Локомотив», а «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву».

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