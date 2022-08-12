«Осасуна» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Севилья» в 1-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.94.
«Севилья» всегда где-то рядом с группой лидеров, а наставник команды сумел сохранить почти весь состав прошлого сезона. Кроме того, пришёл мегазвезда Иско, который два года будет играть в «Севилье». Он, конечно же, добавит разнообразия впереди.
Почему «Севилья» разочарует в матче с «Осасуной».
«Осасуна» в последних двух матчах на своём поле с «Севильей» забить не сумела. Если посмотреть подготовительные матчи «Севильи» этим летом и исключить матч с «Арсеналом» (0:6), то команда верна себе — мало пропускает и мало забивает. В своём последнем товарищеском матче перед чемпионатом «Севилья» сыграла с «Кадисом» и победила со счётом 1:0.
Думаю, что и тут на старте сезона вряд ли стоит рассчитывать на какую-то сверхрезультативность. «Севилья» очень подвижная команда и хорошо организована с точки зрения игры в обороне и с точки зрения индивидуального мастерства в атаке, поэтому можно рассматривать и победу «Севильи» через тотал меньше 3.5 мяча, но я бы сыграл именно непоражение гостей, ведь могут вполне сыграть и со счётом 1:1.
Выбрал бы вариант Х2 и ТМ (2.5) — это хороший вариант за 1.94. Если чуть опасаетесь, то можно взять тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.
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