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«Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз Ивана Млечного на матч Бундеслиги

«Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз Ивана Млечного на матч Бундеслиги
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2022/2023 «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ТМ 3 за 1.88.

«Чемпионат Германии набирает свои обороты. Сегодня хочется поговорить о матче между «Фрайбургом» и «Боруссией» Дортмунд.

«Фрайбург» очень хорошо стартовал. В 1-м туре обыграл «Аугсбург», но там очень много игроков отсутствовало. Тем не менее победа была заслуженная и качественная — 4:0. В последнее время игра «Фрайбурга» намекает на то, что команда претендует на место в Лиге чемпионов. У команды есть амбиции в этом сезоне оказаться в четвёрке.

«Боруссия» удачно стартовала в Кубке Германии, также в 1-м туре обыграла «Байер» со счётом 1:0, что несвойственно для Бундеслиги, так как там много верховых матчей. Но у «Боруссии» нет Холанда и онкология у Аллера, то есть всё, на что рассчитывала «Боруссия», пока идёт под откос.

Всем кажется, что встреча будет результативной, но я так не думаю. Букмекеры предлагают завышенные коэффициенты на низ. Тотал меньше трёх за почти двойку — это очень хороший вариант.

«Боруссия» уже показала, что много голов против крепких команд забивать не будет. Они забили на старте в матче с «Байером». Мне кажется, что предстоящий матч с «Фрайбургом» пройдёт по такому же сценарию», — сказал Млечный.

Прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Д с коэффициентом 3.20.

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