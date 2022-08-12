«Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз Ивана Млечного на матч Бундеслиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2022/2023 «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: ТМ 3 за 1.88.
«Чемпионат Германии набирает свои обороты. Сегодня хочется поговорить о матче между «Фрайбургом» и «Боруссией» Дортмунд.
«Фрайбург» очень хорошо стартовал. В 1-м туре обыграл «Аугсбург», но там очень много игроков отсутствовало. Тем не менее победа была заслуженная и качественная — 4:0. В последнее время игра «Фрайбурга» намекает на то, что команда претендует на место в Лиге чемпионов. У команды есть амбиции в этом сезоне оказаться в четвёрке.
«Боруссия» удачно стартовала в Кубке Германии, также в 1-м туре обыграла «Байер» со счётом 1:0, что несвойственно для Бундеслиги, так как там много верховых матчей. Но у «Боруссии» нет Холанда и онкология у Аллера, то есть всё, на что рассчитывала «Боруссия», пока идёт под откос.
Всем кажется, что встреча будет результативной, но я так не думаю. Букмекеры предлагают завышенные коэффициенты на низ. Тотал меньше трёх за почти двойку — это очень хороший вариант.
«Боруссия» уже показала, что много голов против крепких команд забивать не будет. Они забили на старте в матче с «Байером». Мне кажется, что предстоящий матч с «Фрайбургом» пройдёт по такому же сценарию», — сказал Млечный.
Прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Д с коэффициентом 3.20.
ФИФА официально перенесла старт ЧМ-2022.
Агент Миранчука: Гасперини — эгоист, но разум победил.
Президент «Реала» ответил фанату, попросившему подписать Роналду.
«Манчестер Юнайтед» не собирается выплачивать де Йонгу долг «Барселоны».
Василий Уткин оценил правдивость слухов о Юране и договорном матче.
«Байер» — «Аугсбург»: долгожданный шанс Андрея Лунёва!
- 12 августа 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:07
-
04:19
-
03:28
-
02:29
-
01:49
- 11 августа 2022
-
20:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:44
-
07:30
-
06:00
-
05:06
-
04:11
-
03:27
-
02:36
- 10 августа 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30