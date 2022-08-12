«Зенит» — ЦСКА: прогноз Геннадия Орлова на матч чемпионата России

Известный комментатор Геннадий Орлов сделал прогноз на матч 5-го тура РПЛ, в котором 13 августа сыграют «Зенит» и ЦСКА.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 3.05.
«Это будет очень интересная игра. В предыдущем сезоне Владимир Федотов вместе с «Сочи» отобрал четыре очка в матчах с «Зенитом». То есть он замечательно изучил тактику Сергея Семака и знает, как располагать футболистов на поле.
Полагаю, даже без Клаудиньо ресурс у «Зенита» имеется. Но есть ещё одна серьёзная потеря — Далер Кузяев. Он набрал такую форму, что в последнее время вообще не уступал бразильцам по КПД. В любом случае у Семака есть варианты.
Последние принципиальные матчи на поле «Зенита» заканчивались с крупным счётом. В этой игре я всё же отдам предпочтение хозяевам — 51 на 49. «Зенит» — фаворит игры по определению, но придётся попотеть», — цитирует Орлова «Матч ТВ».
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