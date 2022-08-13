«Зенит» – ЦСКА: во сколько начало, где смотреть бесплатно, какой канал покажет матч РПЛ

13 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Начало – в 17:00 мск.
Геннадий Орлов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.
Бесплатную онлайн-трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru, она начнётся в 16:00 мск. Также в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех москвичей оценивается в 6.00. На ничью дают коэффициент 4.68.
Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.
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