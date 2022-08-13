«Металлург» — «Автомобилист»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Автомобилист» обыграл «Металлург» в заключительном туре предсезонного турнира «Мемориал Ромазана». Игра состоялась на «Арене-Металлург» в Магнитогорске закончилась в овертайме со счётом 5:4.
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На второй минуте Анатолий Никонцев с передачи Филиппа Майе вывел хозяев вперёд. На шестой минуте Патрис Кормье в большинстве провёл ответную шайбу. На 15-й минуте Сергей Широков добыл «Автомобилисту» лидерство.
На старте второго периода Олег Ли увеличил преимущество екатеринбургской команды. На 24-й минуте Семён Кошелев с передачи Никиты Зимина сократил отставание до минимума.
В середине третьего периода Денис Зернов сравнял счёт. На 58-й минуте Патрис Кормье оформил дубль. «Металлургу» хватило 18 секунд, чтобы уйти от поражения в основное время — 4:4. Отличился Николай Голдобин.
Победу в овертайме «Автомобилисту» принёс Анатолий Голышев.
Таким образом, победителем турнира стал «Трактор», набравший пять очков в трёх матчах.
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