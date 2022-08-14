«Зенит» — ЦСКА: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Зенит» сломил сопротивление ЦСКА в матче пятого тура РПЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Главный тренер ЦСКА высказался об отменённом голе в ворота «Зенита».
Действующий чемпион России выиграл со счётом 2:1. «Зенит» имел внушительное территориальное преимущество, однако вратарь Игорь Акинфеев несколько раз выручал партнёров.
На исходе первого тайма Малком из-за пределов штрафной замкнул передачу Андрея Мостового.
В середине второго тайма Фёдор Чалов заработал пенальти. Нападающий красно-синих реализовал 11-метровый, отличившись в третьем туре РПЛ подряд.
Победу «Зениту» на 85-й минуте принёс Густаво Мантуан. Бразилец отличился дальним ударом в дебютной игре за сине-бело-голубых.
«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах чемпионата России и возглавил турнирную таблицу, у ЦСКА 10 баллов.
Миранчук трогательно поблагодарил за поддержку после дебюта в «Торино».
Федотов оценил игру ЦСКА с «Зенитом» и выделил одного молодого футболиста.
Мантуан прокомментировал дебютный гол за «Зенит».
Александр Мостовой: пока у «Зенита» есть бразильцы, так и будет.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 3.38.
Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после 0:0 с «Райо».
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