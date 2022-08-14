«Динамо» — «Краснодар»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто выиграл

«Динамо» и «Краснодар» не смогли выявить сильнейшего в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
«МЮ» впервые за 20 лет закончит тур на последнем месте в АПЛ.
Встреча состоялась в Москве на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Голов зрители не увидели — 0:0.
«Краснодар» имел внушительное территориальное преимущество, однако опасных моментов практически не возникало. «Динамо» владело мячом лишь 35% игрового времени, но превзошло соперника по числу попаданий в створ — четыре против двух.
«Динамо» набрало девять очков и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятую строчку. «Краснодар» располагается на шестой позиции с восемью баллами.
Обслуживала матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва).
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