«Динамо» — «Краснодар»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто выиграл

«Динамо» и «Краснодар» не смогли выявить сильнейшего в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

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Встреча состоялась в Москве на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Голов зрители не увидели — 0:0.

«Краснодар» имел внушительное территориальное преимущество, однако опасных моментов практически не возникало. «Динамо» владело мячом лишь 35% игрового времени, но превзошло соперника по числу попаданий в створ — четыре против двух.

«Динамо» набрало девять очков и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятую строчку. «Краснодар» располагается на шестой позиции с восемью баллами.



Обслуживала матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва).

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