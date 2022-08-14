«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«В Нижнем Новгороде местная команда Михаила Галактионова будет принимать «Ростов» Валерия Карпина. У «Ростова» две подряд домашние победы — это большое подспорье.
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Кроме того, два ничейных результата привезли из Москвы с матчей против «Динамо» и «Локомотива». Это хороший старт для ростовчан.
Конечно, «Ростов» поувереннее выглядит с точки зрения игры. В хорошей форме группа атаки, Уткин. Но «Пари НН» — очень неуступчивая команда. Да, много проблем сейчас, это было видно и по игре с «Сочи». В обороне так играть нельзя. «Сочи» мог забить мячей 10, а то и больше. Но и сам «Пари НН» охотно бежит в атаку, хотят проявить себя Сулейманов и Кротов. Есть стандарты Калинского с подключениями Гоцука. И нижегородцы играют дома, а там они уже отнимали очки у ЦСКА.
Думаю, и здесь должен получиться вполне открытый футбол. Мой прогноз — обе забьют за 1.81», — сказал Генич.
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