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«Пари НН» — «Ростов»: ставка Егора Титова на игру РПЛ 14 августа

«Пари НН» — «Ростов»: ставка Егора Титова на игру РПЛ 14 августа
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.

«Ростов» пока не проигрывает в этом сезоне — 2 победы, 2 ничьих. И так вышло, что гостевые матчи с «Локомотивом», и особенно с «Динамо», по качеству были интереснее, чем домашние, в которых удалось взять максимум очков. Это говорит о том, что на пространстве «Ростов» чувствует себя более комфортно. Когда же против него закрываются, насыщают зоны у штрафной, то все не так радужно.

Но «Пари НН» после слабой по качеству встречи в Сочи, где могли пропустить и двузначное число мячей, должен как-то собраться. «Ростов» — серьёзный раздражитель, Галактионов хотел бы отнять очки у Карпина. Настрой должен присутствовать, главное — найти баланс в игре. В той же домашней игре с ЦСКА он обнаружился только во втором тайме, сейчас надо играть правильно сразу. Состав у нижегородцев не такой уж слабый, можно здесь попытаться отнять очки у ростовчан.

Поставлю на то, что «Пари НН» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча. Думаю, максимально строго сыграют хозяева, не будут оголять тылы, как поначалу с ЦСКА, иначе здесь ловить нечего. Надо учиться на собственных ошибках», — сказал Титов.

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