«Спартак» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура чемпионата РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 1 в 1-м тайме за 1.70.
«Одна из главных афиш тура — это уже, конечно, историческое противостояние «Спартака» и «Сочи». В прошлом сезоне «Сочи» под руководством Федотова дважды победил «Спартак» — и в Москве волевую викторию одержал, и у себя дома выиграл крупно (3:0).
Сейчас «Сочи» меняется — форму набирают Нобоа, Юсупов. Поувереннее команда выглядит. В последних двух домашних матчах выиграли, хотя сложные были победы, особенно над «Ахматом», с «Пари НН» было чуть попроще, особенно если бы реализация не подводила.
«Сочи» приезжает в гости к «Спартаку», у которого в последних двух матчах особенных проблем не было — что с «Оренбургом», что с «Уралом». Посложнее было с «Краснодаром». И чем-то этот матч будет напоминать для «Спартака» историю с «Краснодаром». Вопрос реализации плана и тактики на игру.
К сожалению, до конца года Мозес получил травму, он не поможет команде. Но есть Игнатов, Зиньковский: они могут постараться проявить себя в новых условиях.
«Спартак» играет дома, хорошо сейчас бежит в атаку, здорово созидает, здорово прессингует. И «Сочи», как я уже сказал, форму набирает. Жду не вялотекущего футбола, а интересный, с любопытными ходами от тренеров. Мне эту игру комментировать.
Я бы взял первый тайм больше 1 мяча за 1.70, что само по себе интересно. И сыграл бы поагрессивнее: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за великолепный коэффициент 2.50. Давайте поболеем за голы», — сказал Генич.
Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».
Где покажут матч «Спартак» — «Сочи».
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