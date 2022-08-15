«Хетафе» — «Атлетико» Мадрид: букмекеры оценили шансы команд в матче чемпионата Испании

15 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Хетафе» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры запланировано на 20:00 мск.
«Реал» впервые за девять лет стартовал в Ла Лиге с волевой победы.
Встреча состоится в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
Эксперты отдают предпочтение подопечным Диего Симеоне: поставить на успех «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Хетафе» оценена в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.10.
Аналитики не ждут от встречи высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.46.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.55. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.51.
Победа «Атлетико» с разницей в два и более мяча идёт за 2.00.
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