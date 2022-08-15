«Рубин» — «Кубань»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

15 августа пройдёт матч 5-го тура Первой лиги «Рубин» — «Кубань». Арбитр даст стартовый свисток в 19:30 мск.
Зарема эмоционально отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи».
Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Рубин» набрал пять очков в четырёх матчах, на счету «Кубани» семь баллов.
Эксперты не сомневаются в победе подопечных Леонида Слуцкого: поставить на казанский «Рубин» предлагается с коэффициентом 1.33. Успех краснодарцев оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Аналитики не ждут от встречи в Казани большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей идёт с коэффициентом 2.13. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.50.
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