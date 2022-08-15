«Бавария» — «Вольфсбург»: результат матча чемпионата Германии, какой счёт, кто забил

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» обыграла «Вольфсбург». Встреча второго тура чемпионата Германии завершилась со счётом 2:0.

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На 33-й минуте форвард Джамал Мусиала вывел действующего чемпиона Германии вперёд. Перед перерывом Томас Мюллер с передачи Йозуа Киммиха забил второй мяч хозяев. Во втором тайме голов зрители не увидели — 2:0.

«Бавария» одержала вторую победу на старте чемпионата Германии. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям. «Вольфсбург» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В третьем туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде сыграет с «Бохумом», а «Вольфсбург» в родных стенах сыграет с «Шальке-04».

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