«Рубин» — «Кубань»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 5-го тура Мелбет Первой лиги между «Рубином» и «Кубанью». Встреча пройдёт в Казани.
Ставка: ИТМ 1.5 гола «Рубина» за 2.18.
Леонид Слуцкий старательно придумывает оправдания и делает вид, что всё идёт по плану. Верится в подобное с трудом: пять очков в четырёх матчах, три тура без побед и место во втором десятке турнирной таблицы.
Где покажут матч «Рубин» — «Кубань» в прямом эфире.
При этом сетовать на невезение, слабую реализацию или плохую работу судей не получается. Всё гораздо проще: «Рубин» в самом деле показывает бледный футбол. Хотя уровень состава по меркам лиги очень-очень хорош. Строго говоря, состав казанцев вполне соответствует нижней восьмёрке РПЛ. Но на выходе — боль.
На дистанции «Рубин» непременно добавит, сомнений в этом нет. Вопрос только в том, как быстро это случится. Впереди «Кубань», у которой семь очков при одном поражении – от сенсационного КАМАЗа со счётом 0:1 с голом на 87-й минуте. Как ни крути, соперник достойный.
Состав у «Кубани» заметно скромнее, зато с организацией, дисциплиной и боевыми качествами проблем нет. Всего два пропущенных мяча в четырёх турах. Главным тренером трудится Роберт Евдокимов, в своё время добротно выступавший в РПЛ с «Оренбургом».
На победу «Кубани» с форой (+1.5 мяча) дают коэффициент 1.65 — сгодится для экспресса. Мы бы выбирали между ИТМ 1.5 гола «Рубина» за 2.18 и Х2 за 2.70. Шансы казанцев в самом деле выше, но такой перекос в линии кажется чрезмерным. Никакой стабильной игры у подопечных Леонида Слуцкого всё ещё нет.
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