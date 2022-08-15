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«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч 1-го тура Серии А

«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч 1-го тура Серии А
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Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус» – «Сассуоло».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.

«Начинается чемпионат Италии. Поздравляю всех со стартом серии А. Один из самых интересных матчей 1-го тура состоится в Турине. «Ювентус» после провального четвёртого места в прошлом сезоне, конечно же, должен в этом году начинать сразу резво и показывать болельщикам, что это был лишь эпизод и он остаётся великим клубом. Трансферная кампания не проведена каким-то выдающимся образом. Да, пришёл Поль Погба, но не вижу, как «Ювентус» собирается действовать в атаке с таким набором футболистов, это проблема Массимилиано Аллегри.

«Сассуоло» — соперник, который никого не боится. Традиционно играет от себя и в атаку, в том числе с лидерами в гостях, но сейчас «Ювентус» будет максимально осторожен. Он хочет победить. 1:0 — классический ювентийский счёт, который должен быть целью Аллегри и его команды. В этом смысле почти уверен, что результативным матч не получится, хотя, конечно, букмекеры считают иначе. Просто из-за имиджа «Сассуоло», потому что эта команда всегда готова сыграть 2:2, 3:3 с кем угодно. Думаю, на этот раз всё будет аккуратно, и предлагаю ставить на тотал меньше за очень хороший коэффициент. На старте сезона можно ловить такие матчи, когда ещё команды притираются друг к другу и не собираются рисковать. Попробуем поймать «низ», — сказал Занозин.

Прогноз с коэффициентом 2.29 на матч «Ювентус» — «Сассуоло».

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