«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 1-го тура Серии А «Ювентус» — «Сассуоло», который состоится 15 августа в Турине.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.00.

Команда Аллегри очень много пропускала в предсезонных матчах. Переоценивать значимость неофициальных летних игр сложно, но о проблемах это определённо говорит. Травм у «Ювентуса» тоже достаточно. Погба вылетел практически сразу, Щенсны выбыл как минимум на три недели.

Нобоа: Кокорин был бы стопроцентным усилением для «Сочи».

Трансферы у туринцев как минимум интересные, но ждать многого без раскачки от новичков вряд ли есть смысл. Костич пришёл на днях, Бремер и Ди Мария имели чуть больше времени. Вспоминать матчи с «Реалом» и «Атлетико» болельщикам «Ювентуса» вряд ли хочется, а больше отталкиваться не от чего.

«Сассуоло» тоже меняется: Скамакка ушёл в Англию, Джуричич перебрался в «Сампдорию». В семи предыдущих очных встречах обязательно забивали обе команды, что оказало влияние на линию букмекеров. Они ждут высокой результативности и голов в обе стороны. Есть сомнения.

Старт сезона. Заметные перестановки в составах обеих команд. Совсем уж печальный «Ювентус» в предсезонных матчах. Тотал меньше 3 голов за 2.00 на таком фоне выглядит по меньшей мере интересно. Если соперники ограничатся тремя мячами, произойдёт возврат средств.

Вариант посмелее — «обе забьют — нет» за 2.30. С точки зрения исхода всё логично: на своём поле «Ювентус» явный фаворит, ведь разницу в уровне исполнителей никто не отменял. В то же время ждать многого от подопечных Аллегри не приходится. По крайней мере, в ближайшие недели.

Скорее всего, стабильно качественного футбола на первых порах лучше не ждать. А это значит, что сенсация вполне возможна. Что-нибудь в духе 1:1 или 2:0 тут вполне вероятно.

Где покажут матч «Ювентус» — «Сассуоло».

Баженов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» надо усиливать состав.

Глебов прокомментировал интерес со стороны «Спартака» и «Динамо».

Клопп: «Ливерпуль» не интересуют трансферы наших конкурентов.

Полузащитник «Ростова»: даже не в курсе, на каком мы месте в таблице РПЛ.

Защитник «Химок»: мне непонятно увольнение Юрана.