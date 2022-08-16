«Спартак» — «Ак Барс»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ак Барс» разгромил московский «Спартак» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на арене «Лужники».
Знарок подвёл итоги товарищеских матчей со «Спартаком».
Итоговый счёт — 7:4 в пользу казанцев (0:0, 3:1, 4:3). При этом в первом периоде заброшенных шайб не было.
На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд, спустя две минуты забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт разгромным. За 39 секунд до сирены Илья Талалуев сократил отставание.
Сразу после возобновления игры Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», затем дважды отличился «Ак Барс». На экваторе периода Александр Бурмистров пробил вратаря, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.
На 56-й минуте Дмитрий Архипов забросил третью шайбу москвичей, на 57-й Злодеев оформил дубль. На последней минуте Кагарлицкий оформил хет-трик, поразив пустые ворота.
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перешёл в «Витязь».
Лечащийся от рака хоккеист Амиров получил повестку из военкомата.
Журналист из США: Малкин — один из величайших хоккеистов всех времён.
Сергей Цветков обвинил ЦСКА в том, что Федотов попал в армию.
Швед Пилут заявил, что морально не был готов остаться в России.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Металлург» с коэффициентом 2.34.
- 16 августа 2022
-
04:02
-
03:14
-
02:21
-
01:26
- 15 августа 2022
-
20:19
-
19:43
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:21
-
06:00
-
05:16
-
04:49
-
04:33
-
03:56
-
03:20
-
02:18
-
01:29