«Спартак» — «Ак Барс»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ак Барс» разгромил московский «Спартак» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на арене «Лужники».

Знарок подвёл итоги товарищеских матчей со «Спартаком».

Итоговый счёт — 7:4 в пользу казанцев (0:0, 3:1, 4:3). При этом в первом периоде заброшенных шайб не было.



На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд, спустя две минуты забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт разгромным. За 39 секунд до сирены Илья Талалуев сократил отставание.



Сразу после возобновления игры Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», затем дважды отличился «Ак Барс». На экваторе периода Александр Бурмистров пробил вратаря, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.



На 56-й минуте Дмитрий Архипов забросил третью шайбу москвичей, на 57-й Злодеев оформил дубль. На последней минуте Кагарлицкий оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

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