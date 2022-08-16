Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Чемпион Европы в составе России U17 и экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи» Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб.

Прогноз с коэффициентом 2.63 на матч «Будё-Глимт» — «Динамо Загреб».

Ставка: победа «Будё-Глимт».

«Будё-Глимт» принимает «Динамо» Загреб. Команды отлично проводят эту квалификацию. «Будё-Глимт» на предыдущей стадии уверенно обыграл «Жальгирис» — 5:0 дома и 1:1 в гостях. Загреб, в свою очередь, преодолел крепкий «Лудогорец», сделав это очень уверенно – 4:2 на своём поле и 2:1 на выезде.

У обеих команд очень мощная атака, они много забивают. Ещё примечателен тот факт, что клубы добыли победы в последних турах национальных чемпионатов. Представитель Норвегии разгромил в гостях «Сарпсборг 08» (4:1), а хорватский клуб обыграл принципиального соперника из Сплита с таким же счётом.

Но самое интересное то, что у «Динамо» нет поражений на протяжении почти 20 матчей в рамках всех турниров. Но, как известно, любая серия рано или поздно заканчивается. Думаю, что «Будё-Глимт» — это именно тот соперник, который на домашнем поле может эту серию оборвать, поскольку на своей арене норвежцы выиграли 25 последних встреч.

Поэтому на этот матч я выбрал комбинированную ставку – победа «Будё-Глимт» и обе забьют».

Дзюба получил официальное предложение от лидера чемпионата Турции.

Гендиректор «Рубина»: когда приехал Дзюба, атмосфера сразу поменялась.

Квинси Промес обратился к партнёрам по «Спартаку».

«Ливерпуль» занимает 12-е место в АПЛ после двух туров.

Спаллетти оценил дебют Кварацхелии в чемпионате Италии.

Гари Невилл: без Роналду «МЮ» не попадёт в топ-10 АПЛ.

«Будё-Глимт» — «Динамо» З. Травма Никиты Хайкина усложнит жизнь мучителю Жозе Моуринью «Будё-Глимт» — «Динамо» З. Травма Никиты Хайкина усложнит жизнь мучителю Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022