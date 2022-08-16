«Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U17 и экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи» Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Динамо» Загреб.

Прогноз с коэффициентом 2.63 на матч «Будё-Глимт» — «Динамо Загреб».

Ставка: победа «Будё-Глимт».

«Будё-Глимт» принимает «Динамо» Загреб. Команды отлично проводят эту квалификацию. «Будё-Глимт» на предыдущей стадии уверенно обыграл «Жальгирис» — 5:0 дома и 1:1 в гостях. Загреб, в свою очередь, преодолел крепкий «Лудогорец», сделав это очень уверенно – 4:2 на своём поле и 2:1 на выезде.



У обеих команд очень мощная атака, они много забивают. Ещё примечателен тот факт, что клубы добыли победы в последних турах национальных чемпионатов. Представитель Норвегии разгромил в гостях «Сарпсборг 08» (4:1), а хорватский клуб обыграл принципиального соперника из Сплита с таким же счётом.



Но самое интересное то, что у «Динамо» нет поражений на протяжении почти 20 матчей в рамках всех турниров. Но, как известно, любая серия рано или поздно заканчивается. Думаю, что «Будё-Глимт» — это именно тот соперник, который на домашнем поле может эту серию оборвать, поскольку на своей арене норвежцы выиграли 25 последних встреч.



Поэтому на этот матч я выбрал комбинированную ставку – победа «Будё-Глимт» и обе забьют».

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